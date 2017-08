Comment réagir si vous tombez face à face avec un ours?

La vidéo virale montrant un homme poursuivi par une famille de grizzlys, en Alaska, a amené l’équipe de «LCN ce soir» à s’interroger sur les comportements à adopter si on tombe face à face avec un ours dans la nature.

«Le monsieur a très bien agi dans les circonstances, souligne Mathieu Roy, spécialiste de la chasse et de la pêche, questionné par Jérôme Landry et Caroline Proulx. Il n’a pas paniqué, il a reculé lentement sans faire de vague. On voit que la femelle qui s’en vient devant lui n’est pas en mode confrontation.»

Le spécialiste croit qu’il s’agissait peut-être d’un ours habitué à une présence humaine dans le secteur en raison, notamment, du sentier sur lequel il circulait. Reste que selon lui, il est rare de tomber nez à nez sur un ours dans les endroits très fréquentés en forêt.

«Les chances de tomber sur un ours en camping sont à peu près de 1 à 2 %, dit-il. Dans les terrains de camping où il y a beaucoup de gens, c’est relativement rare.»

Les chances augmentent toutefois si on se trouve dans une pourvoirie ou dans une réserve faunique, où le nombre de chalets et de campements est beaucoup plus réduit.

Prévenir les rencontres

«Des fois, il faut quand même prévoir peut-être un moyen de défense, mais avant de se défendre, j’aime mieux prévenir en faisant sentir ma présence», soutient Mathieu Roy.

Ceux qui craignent la présence d’un ours peuvent notamment se procurer du répulsif à base de poivre de Cayenne, mais il faut faire attention à leur utilisation.

«Ils sont bons à certains endroits et moins bons à d’autres, ajoute-t-il. Chez certains ours, ça va créer un effet répulsif, mais il y a d’autres ours chez qui ça n’aura aucun effet. Il y des ours aussi qui deviendront plus agressifs.»

Dans tous les cas, il faut éviter de provoquer et confronter l’animal en adoptant un comportement agressif.