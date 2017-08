Déjà une cinquantaine de demandes de location au Manège militaire

L’entreprise de service de banquets et traiteur Georges V, gestionnaire de la future salle multifonctionnelle du Manège militaire Voltigeurs de Québec, enregistre déjà une cinquantaine de demandes de location pour l'an prochain.

Une vingtaine de demandes ont aussi été enregistrées pour 2019. L'ouverture des espaces est prévue pour le printemps 2018, et c'est George V en partenariat avec le Château Frontenac qui a hérité de leur gestion. La salle de réception compte 1300 places.

«Les gens ne l'ont même pas encore vue, la salle, et c'est ce qui est formidable, incroyable! Quand on va avoir les vraies images, je pense que la demande va être encore beaucoup plus forte», se réjouit Alain Girard, de George V.

M. Girard ne cachait pas son enthousiasme, mardi, lui qui a dû conjuguer avec le chantier du manège depuis près de 10 ans.

«Pour moi ça va être LA salle où tenir des événements à Québec, et même au Québec, pourquoi pas! Le manège militaire, c'est un bâtiment historique, patrimonial. Il a été reconstruit de manière identique, mais à la fine pointe de la technologie.»

Le bâtiment, qui date de 1887, a été la proie des flammes en 2008. Il aura fallu sept ans pour que débute la reconstruction, un chantier de 104 millions $.