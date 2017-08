Leurs pieds «brûlés» par des chaussures neuves

Plusieurs personnes en France, notamment dans le nord du pays, ont rapporté avoir eu les pieds brulés par des chaussures, et les autorités sanitaires ont indiqué mardi mener des analyses.

Une première plainte a été déposée en juin par une habitante du Pas-de-calais ayant ressenti des brûlures aux pieds. Ses chaussures «ont été prélevées, ainsi qu'un exemplaire neuf du même modèle en magasin», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Expertises en cours après des cas signalés dans la région de brûlures à cause de chaussures

«Ces deux prélèvements sont actuellement soumis à des analyses visant à identifier les substances (dont le diméthylfumarate, un agent fongicide à l'usage réglementé, nldr) ayant pu mener à cette réaction», précisé ce porte-parole.

Les autorités de ce département ont indiqué mardi avoir «comptabilisé entre dix et vingt témoignages de personnes signalant des cas de brûlures aux pieds suite au port de chaussures», précisant que le recensement des personnes victimes de ces brûlures était toujours en cours.

Dans le quotidien La Voix du Nord, une femme avait raconté ses douleurs après avoir porté des chaussures neuves en cuir, produites en Turquie.

«Je les ai portées toute la journée, ce qui est rare pour des chaussures neuves mais elles étaient très confortables et je les ai retirées vers 18-19 h parce que j'avais chaud aux pieds. (...) Et là, instantanément, ils ont gonflé et ont violacé», a expliqué Katya L, ce qui a conduit à huit jours d'Interruption totale de travail.