Forte augmentation des profits pour Air Canada

Le transporteur Air Canada a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice net de 300 millions $, soit 1,08 $ par action lors du dévoilement des résultats obtenus pour le deuxième trimestre de 2017.

Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à la même période de trois mois se terminant le 30 juin en 2016 où le bénéfice net se chiffrait à 186 millions, 0,66 $ par action.

La compagnie aérienne a obtenu un BAIIALA (bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et aux pertes de valeurs et location d’avions) record de 670 millions $ au cours de ce trimestre comparativement à 605 millions $ enregistrés l’année passée.

«Je suis ravi d'annoncer que, au deuxième trimestre, nous avons obtenu des résultats record au chapitre des produits d'exploitation et du BAIIALA, et disposons désormais de niveaux de trésorerie sans précédent, a indiqué Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada. Ces résultats financiers dépassent ceux de l'exercice précédent ainsi que les estimations concertées des analystes en ce qui concerne le BAIIALA.»

Au cours du trimestre, Air Canada a ajouté 16 lignes internationales et transfrontalières à celles déjà offertes.

«Nous continuons d'accroître les flux de passagers en correspondance entre les lignes internationales via le Canada. Le 29 juin, nous avons accueilli près de 167 000 clients, record que nous prévoyons battre au cours du prochain week-end prolongé en août», a-t-il ajouté.