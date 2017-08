Harry Styles a-t-il trouvé le grand amour?

Harry Styles aurait retrouvé l’amour, et, pour la quatrième fois de sa vie, sur le podium Victoria’s Secret. Le jeune chanteur et acteur a déjà été en couple avec Kendall Jenner, Sara Sampaio et Nadina Leopold, et cette fois, c’est la Franco-américaine Camille Rowe qui aurait fait fondre son cœur.

D’après The Sun, les deux jeunes gens se voient depuis plusieurs semaines. Plusieurs témoins affirment les avoir vus ensemble au «Classic East Festival» à New York avec Fleetwood Mac en tête d’affiche, dimanche.

Ils se tenaient même par la main selon les informateurs. Et d’après une source du tabloïd, celui qui a fait ses débuts d’acteur dans «Dunkerque» est «épris» du mannequin de 27 ans.

«Harry et Camille en sont au tout début de leur relation. Il est très protecteur envers sa romance, donc il ne veut pas en faire tout un plat... Mais il a l’air épris», a fait savoir la source.

Cela faisait quelques semaines qu’Harry Styles était célibataire, depuis sa séparation d’avoir la blogueuse Tessa Ward.