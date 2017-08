La police de Montréal recherche «Monsieur Paradis»

La police de Montréal recherche activement un présumé arnaqueur qui prétend avoir des dons pour régler des problèmes amoureux, financiers ou de santé et qui aurait floué un aîné de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Les forces de l’ordre croient d’ailleurs que Soriba Camara, 46 ans, aurait pu faire d’autres victimes au sein de la communauté italienne de Montréal.

La victime présumée qui s’est manifestée auprès des autorités est un homme âgé à qui Camara aurait soutiré frauduleusement une somme d’environ 80 000 $ en se faisant passer pour un médium.

L’aîné serait tombé dans le panneau et aurait fait appel aux services du suspect à plusieurs occasions.

Selon la police, Soriba Camara aurait publié une offre de service dans le journal italien «Corriere Italiano» pour établir le contact avec sa victime alléguée.

Dans son annonce publiée dans le journal, celui qui s’est autoproclamé «Monsieur Paradis» garantit «à 100% des résultats» et promet également la fortune à ses clients.

«L'offre indique qu'il peut mettre en pratique son don afin d'aider à résoudre des problèmes amoureux, financiers et des problèmes de santé», a indiqué la police de Montréal dans un communiqué.

Dans son annonce, Camara écrit qu’il réside à proximité de la station de métro Guy-Concordia et qu’il est joignable par téléphone, au 514 569-0493. Les rencontres avec ses «clients» ont lieu à son appartement, selon la police.

«Le suspect demande 40 $ à sa victime pour une première visite et augmente son prix de façon exponentielle par la suite, ont fait savoir les autorités. À un certain moment, celui-ci offre à sa victime de bénir son argent pour qu'elle gagne à la loterie. Soriba Camara demande alors de lui apporter 80 000 $ en argent américain. Lors de la séance, il couvre le paquet rempli d'argent dans un drap blanc et l'échange subtilement contre un autre paquet ne contenant que du papier pendant qu’il récite des prières.»

Toute personne qui aurait été arnaquée par Soriba Camara ou qui détient de l’information à son sujet est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133 ou avec le 911.