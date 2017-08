La police recherche un homme qui s’est évadé de sa garde légale

La police de Montréal lance un appel au public pour tenter de retrouver un homme de 23 ans qui s’est évadé de sa garde légale, mardi après-midi.

René Audet aurait fui son accompagnateur lors d’une sortie supervisée du centre où il est interné. Il s’est échappé vers 13h30 alors qu’il se trouvait à la station de métro Langelier.

L’individu recherché a la peau blanche, a une barbe pleine et courte ainsi que les cheveux courts et bruns. Il mesure 1,7 m (5 pi 7 po) et pèse 73 kg (160 lb). Il a également une cicatrice à l’avant-bras gauche.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu pâle, des shorts beiges, des souliers noirs et un sac à dos noir.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) précise qu’il est schizophrène, suicidaire et qu’il représente un danger important pour lui-même et pour autrui.

Les policiers demandent d’ailleurs aux gens qui l’aperçoivent de ne pas entrer en contact avec lui et de contacter le 911 sans tarder.