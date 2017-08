L’armée canadienne parmi les meilleurs employeurs

Critiqué maintes fois pour son environnement de travail difficile, le ministère de la Défense nationale trône pourtant parmi les milieux de travail les plus populaires au pays, selon un nouveau palmarès.

Le site de recherche d’emploi Indeed récupère tous les jours les offres affichées sur des centaines d’autres sites web au Canada, afin de faciliter la tâche de ceux qui veulent changer de boulot.

Ses utilisateurs peuvent au passage évaluer leurs employeurs, passés et actuels, en fonction de cinq critères : la rémunération et les avantages, l’équilibre travail-vie personnelle, les occasions d’avancement, l’équipe de gestion et la culture d’entreprise.

Le tout premier palmarès des 25 meilleurs employeurs au Canada réalisé à partir d’une compilation de centaines de milliers d’évaluations d’employés, obtenu par Le Journal, contient quelques surprises.

Dominée par le secteur financier - la Banque Royale, H&R Block, TD Canada Trust, la Financière Sun Life et Desjardins sont du top 10 -, la liste compte aussi la Défense nationale, éclaboussée au cours des dernières années par plusieurs scandales de harcèlement en milieu de travail et d’inconduite sexuelle.

«Les personnes qui ont évalué [la Défense] lui ont donné de très bonnes évaluations, notamment au niveau de la culture et de l’environnement de travail», a expliqué en entrevue Jodi Kasten, directrice générale d’Indeed Canada.

Être stimulé et encouragé

La Banque de Montréal (# 15) et SNC-Lavalin (# 19) sont deux autres fleurons québécois qui se sont hissés parmi le top 25.

La forte présence du secteur financier s’explique par la compétitivité qui le caractérise, selon Mme Kasten.

«Ces entreprises ont compris que c’est un environnement où les gens compétents sont très en demande. Ils font donc énormément de travail afin de s’assurer que leur environnement soit intéressant.»

«Les compagnies du top 25 comprennent que des employés heureux sont des employés engagés, et que les employés engagés sont des employés productifs.»

«Très bonnes conditions»

Un point de vue que partage Robert Dumas, président de Sun Life pour le Québec, où travaillent près de 2100 employés de l’entreprise.

«On ne fait pas ce qu’on fait pour figurer dans le palmarès, mais parce qu’on souhaite faire la bonne chose. [...] Pour avoir une entreprise performante, il faut des employés engagés», dit-il.

Pour y parvenir, Sun Life offre de «très bonnes conditions d’emploi, sans être exceptionnelles», soit des opportunités d’avancement, un environnement de travail sain et des programmes de mieux-être offrant «toutes les protections requises», selon lui.

Des horaires flexibles permettant de travailler du bureau ou de chez soi, des prix de reconnaissance et des activités destinées aux nouveaux employés sont d’autres exemples d’efforts menés chez Sun Life pour attirer et surtout retenir les meilleurs employés, conclut M. Dumas.

Les 25 employeurs préférés des Canadiens selon Indeed

Voici la liste des 25 meilleurs employeurs au pays selon Indeed Canada, qui recense plus de 600 000 évaluations d’entreprises. Les entreprises qui y figurent ont reçu au moins 50 évaluations de juin 2016 à mai 2017.

1.Banque Royale

2.Commission des transports de Toronto

3.TELUS

4.General Motors

5.The Hospital for Sick Children (Toronto)

6.WestJet

7.H&R Block

8.TD Canada Trust

9.Financière Sun Life

10.Desjardins

11.Air Canada

12.Enbridge

13.Défense nationale

14.Chrysler

15.Banque de Montréal

16.Ledcor

17.PwC

18.Banque Scotia

19.SNC-Lavalin

20.Amec Foster Wheeler

21.IBM

22.CIBC

23.Shaw

24.Enterprise Holdings

25.Husky Energy