Le homard plus présent que jamais à Sept-Îles

Plus que jamais, le homard abonde sur la Côte-Nord, si bien que la pêche de ce crustacé est de nouveau rentable, notamment à Sept-Îles.

Les pêcheurs du «Savoyard» ont sorti une dernière fois cet été dans la baie de Sept-Îles, mardi.

«La pêche au homard, c'est le fun, s'est exclamée le pêcheur Maxime Roch. Il fait beau, on est proche des îles, on profite de l'été. C'est le fun cette année, c'est une année record.»

Environ 35 000 livres de homards ont été pêchés par l'équipage cette année, du jamais vu dans la baie de Sept-Îles.

«Les premières années, c'était tranquille en tabarouette», a expliqué le capitaine du «Savoyard», Pierre Blouin. «Mais depuis 2 ans, on fait nos frais et la pêche est viable. Il y a 4 ans, quand on a commencé, c'est un peu ce que les anciens pêcheurs disaient: ce n’était pas vraiment viable, c'était trop difficile de rentabiliser ça. Maintenant, le homard est présent.»

La température de l’eau en cause

Pêcherie Uapan, une entreprise innue appartenant au Conseil de bande d’Uashat mak Mani-utenam, constate les changements qui affectent le golfe du Saint-Laurent. Les espèces migrent et, dans le cas du homard, le phénomène est bénéfique pour l'entreprise.

«Dans les eaux profondes du Saint-Laurent, le taux d'oxygène a baissé, a expliqué le directeur, Yan Tremblay. Ç’a un impact sur toutes les espèces. Il y a eu un changement au niveau de la température de l'eau. Ça amène les proies et les prédateurs à se déplacer. L'eau s'étant réchauffée un peu, ça fait des conditions optimales pour nous. Au Maine, en Nouvelle-Écosse, ça diminue, et nous ça augmente.»

Les scientifiques hésitent à lier les changements climatiques et l'abondance des homards. Chose sûre, entre 2011 et 2015, Pêches et Océan Canada a constaté des hausses des débarquements de homards atteignant jusqu'à 267 % sur la Côte-Nord.