Le milieu culturel inquiet de l'ALENA

La renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) inquiète le milieu culturel du Québec.

À deux semaines du début des discussions, une dizaine de ses représentants ont expliqué leurs préoccupations au négociateur en chef du gouvernement.

L'industrie de la musique subit les assauts du numérique et du commerce électronique depuis plusieurs années déjà. C’est le cas également pour l’industrie du livre. L'exception culturelle négociée il y a une vingtaine d'années dans l’ALENA ne s'applique pas, puisque ces façons de commercer n'existaient pas à l'époque.

Québec a convoqué des acteurs du milieu culturel pour entendre leurs préoccupations. «On a pu échanger de façon vraiment très large sur l'impact du numérique sur la culture et la nécessité de la préserver», explique Solange Drouin.

Avec ses 176 000 emplois, la culture est un secteur majeur de l'économie du Québec. Certains craignent une invasion américaine plus grande encore avec la modernisation de l'ALENA.

«On le voit actuellement avec les Netflix, Amazon de ce monde, où il y a beaucoup de production, affirme Gilles Charland, de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son. Il y a un désengagement dans les services d'abonnement du câble et tout.»

Protéger à long terme

«Quel sera l'avenir des moyens culturels dans les 5, 10, 15 ans? Il ne faut pas juste figer notre capacité d'agir aujourd'hui, il faut la protéger pour l'avenir aussi», souligne de son côté Raymond Bachand, ancien ministre et négociateur-en-chef pour le Québec dans le dossier de l’ALENA.

La culture n'est officiellement pas au menu de la renégociation de l'ALENA, qui doit débuter dans deux semaines.

«On va se préparer comme si le sujet était abordé, parce que c'est un sujet fondamental, insiste le ministre de la Culture, Luc Fortin. Il est question de l'identité québécoise. Alors, on ne peut pas se permettre de compromis sur cette question-là, et on n'en fera pas.»

Le Canada sera responsable de défendre l'exception culturelle québécoise à Washington. Dans le milieu de ce côté-ci de la frontière, plusieurs croient que c'est rien de moins que de grands pans de la culture québécoise qui sont en jeu.

-D’après un reportage d’Andrée Ducharme