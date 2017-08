Légionellose: la source n'est pas encore identifiée

Quelle est la source de l'éclosion de légionellose à Trois-Rivières? Les fontaines du centre-ville sont dans la mire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui n'a pas pris de chance et a demandé à la Ville de les fermer.

«Ils nous ont demandé de faire une expertise de 4 km à la ronde sur nos fontaines», explique le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

L'eau ne jaillit plus des bassins du parc Champlain, du parc des Chenaux et du parc Pie-XII. Les jets sont aussi neutralisés sur la rue des Commissaires et à la place Pierre-Boucher.

«Ça nous étonnerait que ce soit positif parce qu'on met du chlore une fois par semaine», ajoute M. Toutant.

Les nombreux jeux d'eau pour enfants situés dans les différents parcs de la ville ne sont pas touchés par cette mesure parce qu'il s'agit d'eau potable.

Jusqu'à maintenant, huit cas ont été recensés à Trois-Rivières depuis le début juillet. Certaines personnes sont toujours hospitalisées. Le CIUSSS poursuit son enquête, mais tout pointe vers le centre-ville.

La Ville espère recevoir un résultat favorable dès mercredi, question d'ouvrir de nouveau les vannes à temps pour le Grand Prix.

Les tours de refroidissement ont aussi été analysées et tout semble conforme de ce côté.