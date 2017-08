Poursuivi par une famille de grizzlys

Un campeur a vécu des instants terrifiants auxquels il a fait face avec un admirable sang-froid.

Geoffrey Glassner se trouvait au parc national Katmai, en Alaska, quand il est tombé nez à nez avec une femelle grizzly et ses deux petits sur un sentier. Une rencontre d’autant plus inquiétante que les mères ourses sont réputées être plus agressives lorsqu’elles ont leurs bébés avec elles pour les épargner de toute menace.

«La mère et ses petits continuent à me suivre et ils marchent au moins aussi vite que moi», raconte-t-il, dans une vidéo publiée sur le web à la mi-juillet.

Puis son souffle s’accélère, à mesure que le stress augmente.

«Je vais continuer à marcher de reculons», l’entend-on dire, alors qu’il tient toujours son téléphone pour ne rien perdre de la scène.

L’homme, qui essaie de garder une distance respectable entre lui et les bêtes, espère le plus fort du monde ne pas trébucher.

«Ok, les amis! Laissez-moi tranquille!» lance-t-il, alors qu’il semble commencer à trouver le temps long. Mais les oursons continuent à s’approcher de lui.

«J’espère qu’ils vont quitter le sentier à un moment donné ou que quelqu’un va venir du camp», poursuit-il.

Geoffrey Glassner continue pourtant à filmer la famille ours même après s’être tiré de sa fâcheuse position, alors que le trio a rejoint sa destination recherchée, un plan d’eau.