Transports Canada plaide pour l'adoption rapide du projet de loi C-49

L'incident vécu lundi soir par des centaines de passagers d'un vol d'Air Transat qui ont été coincés sur le tarmac dans un avion sans air climatisé pendant cinq heures a fait réagir le ministère des Transports du Canada.

«Je suis au courant des conditions météorologiques qui ont forcé le détournement et entraîné le retard considérable de plusieurs vols [...] J'imagine à quel point la situation a dû être difficile, surtout après un long vol transatlantique», a fait savoir Karen McCrimmon, secrétaire parlementaire du ministre des Transports.

Ottawa considère que «certaines normes minimales devraient être établies» pour s'assurer que les voyageurs vivent une bonne expérience avec leur compagnie aérienne.

«Quand elle ne le fait pas, les voyageurs devraient connaître leurs droits et bénéficier d'une indemnité claire, transparente et exécutoire», affirme-t-on dans le communiqué.

Dans cette lignée, Mme McCrimmon rappelle que le gouvernement a déposé le projet de loi C-49 en mai dernier qui vise à clarifier les responsabilités des transporteurs aériens et les droits des voyageurs.

«Nous encourageons l'adoption rapide de ce projet de loi afin que le travail d'amélioration de l'expérience des voyageurs canadiens puisse commencer le plus tôt possible», ajoute-t-on.

Rappelons que lundi soir, les passagers du vol TSC157 qui revenait de Belgique a été coincé au sol pendant plusieurs heures. La température dans l'appareil était particulièrement élevée.

Plusieurs personnes à bord de l'appareil ont été incommodés par la chaleur. «Je capotais et personne ne faisait rien. Même une des employées a commencé à paniquer», a expliqué Joel Tueros à TVANouvelles.ca.

Manque d'humanité

Maryanne Zéhil était l'une des passagères du vol qui a été cloué au sol a accepté de raconter ce qui s'est passé. Même si elle ne blâme pas le personnel, elle croit qu'on aurait pu les aider davantage notamment en les laissant descendre de l'avion.

«Cette façon de nous dire "On ne peut rien faire", nous donner un sentiment de pris en otages parce que c'est là que la panique a commencé à monter. On leur demandait d'ouvrir les portes parce qu'on n'arrivait plus à respirer et le vol était plein. Il ne restait que deux places libres. Imaginez toutes ces personnes-là sans air».

Même si elle a accepté de se confier à TVA Nouvelles, Mme dis avoir de la difficulté à revivre cette expérience. «C'était très pénible. On n'était peut-être pas sur le point de mourir, mais on s'attendait quand même à une attitude un peu humaine», ajoute-t-elle.