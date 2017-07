Un clignotant qui pourrait éviter des accidents

Un inventeur de Longueuil a créé un clignotant qui pourrait aider à réduire le nombre d'accidents impliquant des camions semi-remorques.

Depuis plus de deux ans, Claude Arcand développe un appareil qui changerait le quotidien des camionneurs et des usagers de la route: le panneau de braquage sécurisé (PBS). Sous le même principe qu’un panneau d'arrêt d'autobus, ce système amovible, qui se déploie en activant le clignotant, constitue une lumière et une signalisation supplémentaires pour avertir les automobilistes, cyclistes et piétons que le véhicule près d’eux s’apprête à tourner.

Son idée, M. Arcand l’a eue alors qu’il a été témoin d’un accident impliquant une remorque et une voiture. «J’ai vu ce que ça pouvait causer et j’ai voulu trouver une solution», a-t-il expliqué en soulignant que, selon lui, plusieurs accidents sont évitables. «C’est un surplus de signalisation, ça ne réglera pas tout, mais ça ne peut qu’aider», a estimé M. Arcand qui est inspecteur en vérification mécanique et qui travaille dans le milieu du camionnage depuis les années 80.

Plusieurs acteurs de l’industrie à qui il a présenté son PBS partagent également son avis. Même que, cet automne, il démarrera un projet pilote avec des compagnies et fabricants de remorques. «On va tester les PBS sur des camions urbains», a-t-il affirmé.

Une dizaine de PBS troisième génération devraient être installés sur des camions pour évaluer l’impact de l’outil pour les différents usagers de la route.

Discussion avec le MTQ

À la suite de l’engouement de ses pairs pour le produit, Claude Arcand a eu l’opportunité de présenter son idée au ministère des Transports du Québec (MTQ) qui se serait montré intéressé aux premiers abords.

«La première question qu’on m’a posée concernait la longueur, si ça respectait les normes et comme j’allais être polyvalent avec celles d’ailleurs», a affirmé l’inventeur en racontant les différentes rencontres qu’il a eues.

En guise de réponse, M. Arcand a eu l’idée de développer un PBS ajustable. «Mon prochain prototype sera ajustable. Comme ça, les camionneurs pourront respecter les normes, que ce soit ici, en Ontario ou aux États-Unis», a-t-il poursuivi.

Avertir les téméraires

«[Le PBS] avertirait les téméraires qui se placent dans les angles morts», a soulevé Charles Englehart, directeur général de l’Association des Routiers professionnels du Québec (ARPQ) en soulignant qu’un tel outil serait notamment utile dans le cas d’un changement de voie.

La sensibilisation et la protection entourant les véhicules lourds doivent se faire à tous les niveaux. Si le PBS peut aider à sécuriser un périmètre et à avertir les usagers à proximité, il faut également développer des outils qui réduiront les angles morts afin que les chauffeurs soient davantage conscients de leur environnement, estime Vélo Québec.

«Oui, on peut utiliser des équipements prometteurs, mais au-delà de ça, il faut réduire les angles morts des camions», a affirmé Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec, en évoquant l’ajout de miroirs ou de caméras qui détecteraient les usagers de la route invisibles à l’œil du chauffeur.