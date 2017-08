Un lot de 10 millions $ toujours pas réclamé

Un joueur de loterie qui a acheté son billet à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, est multimillionnaire depuis plus de deux semaines... peut-être sans le savoir!

Loto-Québec a annoncé mardi qu’un lot de 10 millions $ de Lotto Max, tiré le 14 juillet dernier, n’a toujours pas été réclamé. La combinaison chanceuse est le 02-04-11-17-26-41-42 (44).

Le détenteur de ce billet doit composer le 1-866-611-LOTO pour réclamer son dû.

Par ailleurs, il ne doit pas s’écouler plus d’un an entre le jour du tirage et le moment de la réclamation, sans quoi le lot risque d’être distribué aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.