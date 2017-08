1 million $ d’amendes pour cinq individus et une entreprise

Cinq individus et une entreprise ont été condamnés à verser plus de 1 million $ en amendes à la suite d’une enquête de Revenu Québec sur trois dossiers distincts de fraude.

Tout d’abord, Denis Lebeau et Sandra Corbin, anciens administrateurs des sociétés en construction Acoustique D.S.L.D. et Construction Le Beau Denis, ont plaidé coupables à des accusations relatives à de fausses déclarations et pour avoir omis de déclarer des montants de taxes perçus.

M. Lebeau a été condamné à purger une peine de cinq mois de prison et à payer des amendes totalisant 345 614 $, tandis que Mme Corbin a été condamnée à purger une peine de 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité et à payer des amendes du même montant.

Par ailleurs, la compagnie Maçonnerie Degagné et Tétreault et ses administrateurs, Denis Degagné et Alain Tétreault, ont été condamnés à payer des amendes totalisant 290 969 $, relativement à des infractions aux lois fiscales.

Enfin, Robert Cloutier, un résident de Repentigny, a été condamné à payer des amendes totalisant 54 398 $, relativement à des infractions aux lois fiscales. Cloutier était administrateur de la société Asphalte Bertrand Cloutier.

Ces condamnations ont été rendues possibles dans le cadre du projet Hantise, mené en collaboration avec la Sûreté du Québec.