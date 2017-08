Deux femmes ont été attaquées au couteau dans un autobus de la STM lundi.

Ayant publié anonymement son récit sur Facebook, l’une des victimes raconte qu’elle et sa sœur se sont débattues et auraient finalement réussi à maîtriser leur assaillante avant l’arrivée des secours. «Suite aux plus longues minutes de mon existence qui était de la pure violence gratuite, [...] j’arrivais à immobiliser cette femme [...] et ma sœur arriva à la désarmer telle une héroïne», peut-on lire sur la page Facebook «Spotted: STM».

L’événement se serait produit aux alentours de 17 h 30 dans l’autobus 45 - Papineau, près de l’avenur Laurier et du boulevard Saint-Joseph, alors que l’agresseuse serait montée à bord de l’autobus. «Elle était là avec son chandail rouge, ses joggings gris, ce fameux sac où elle cachait son couteau. Elle essaya à de multiples reprises de me poignarder», a raconté la victime dans sa publication en précisant qu’elle ne connaissait pas la dame en question.

Sans intervenir directement, le chauffeur et les passagers ont rapidement évacué l’autobus et averti les services d’urgence. «Lorsque j’ai réussi à sortir, j’ai immédiatement appelé le 911», a expliqué une témoin, en soulignant que les policiers sont rapidement sur place.

Arrivés sur les lieux, les services d’urgences se sont occupés des victimes et ont procédé à l’arrestation de la femme de 39 ans. Senayt Hagos est notamment accusée d’agression armée et de possession d’arme dans un dessein dangereux, a confirmé Andrée-Anne Picard, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La principale victime aurait subi des lacérations au bras et sa sœur aurait des blessures légères.

Acte gratuit

«J’étais paralysée devant cet acte de violence gratuite», a affirmé une passagère de l’autobus qui a assisté à la scène. «Les deux filles étaient assises à côté de moi et parlaient ensemble normalement. Puis la dame est venue s’asseoir près de nous et l’attaque est survenue quelques arrêts plus loin», a-t-elle poursuivi.

Ayant comparu mercredi au Palais de justice de Montréal, l’accusée se retrouvera à nouveau en audiences en septembre prochain.

Il y a deux semaines, des véhicules de la STM ont été la cible de différentes attaques. Un autobus et un wagon de métro ont été aspergés de poivre de Cayenne à cinq jours d’intervalle.