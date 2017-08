Attention à l'effet thermos des poussettes

Alors qu'une chaleur accablante a frappé le Québec mercredi, plusieurs parents couvrent leur poussette avec une mince couverture pour protéger leur enfant du soleil. Une pratique qui peut avoir de graves conséquences pour le bébé.

Une expérience suédoise sonne l’alarme sur les dangers de recouvrir une poussette d’une couverture et TVA Nouvelles a fait le test avec deux poussettes.

Au départ, la température au thermomètre a affiché 27 degrés Celsius. 90 minutes plus tard, le mercure de la poussette non recouverte a grimpé à 30 degrés Celcius, et l’autre à 35 degrés Celcius.

«L’image qu’on peut donner, c’est un peu comme un thermos. Le fait de mettre une couverture par-dessus la poussette, ça fait en sorte qu’il n’y a pas de circulation d’air. Il y a un effet de réchauffement qui peut se produire à l’intérieur de la poussette. Puis en même temps, on n’est pas capable de surveiller l’enfant pendant que la poussette est recouverte», a expliqué Dre Mireille Dionne, omnipraticienne en périnatalité.

D’autant plus que les bébés sont très sensibles à la chaleur. Leur corps peut se réchauffer trois à cinq fois plus rapidement que celui d’un adulte.

«Ça peut être dangereux. Les enfants n’ont pas la même capacité qu’un adulte a de réguler sa température. Donc, ils peuvent accumuler plus de chaleur parce qu’ils sont moins capables de suer qu’un adulte», a fait remarquer Dre Dionne qui pratique des accouchements depuis plus de 13 ans.

Coup de chaleur et déshydratation

Les poupons peuvent avoir des coups de chaleur, de la déshydratation. Et dans un contexte extrême, ça peut aller jusqu’à la mort.

«C’est sûr qu’un enfant on essaie de le couvrir pour le protéger du soleil. Ça arrive. Ça m’est déjà arrivé», a raconté une gardienne d'enfants.

«J’aurais eu tendance à le faire pour protéger du soleil quand ils sont tout petit, puisqu’on ne peut pas mettre d’écran solaire. Mais je ne savais pas. C’est bon à savoir», a ajouté une jeune mère de famille.

«Moi, j’ai deux enfants. Ma première fille, je ne le savais pas. Ça m’est déjà arrivé de la recouvrir. Mais, ma deuxième fille, on ne recouvre jamais», a déclaré une autre maman.

Les pédiatres recommandent de placer son enfant à l’ombre ou encore d’installer un parasol sur la poussette. Ils conseillent aussi d’offrir à son bébé de boire régulièrement, pour éviter la déshydratation.