Cinq ans plus tard, le corridor de sécurité toujours mal compris

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi sur le corridor de sécurité, les consignes ne sont toujours pas comprises sur les routes du Québec.

«Lorsqu'un véhicule d'urgence, une dépanneuse ou un véhicule de surveillance est immobilisé et que ses gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés», les automobilistes doivent «ralentir et s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé, après s'être assuré de pouvoir le faire sans danger.»

Les automobilistes qui ne respectent pas la loi s'exposent à des amendes salées : 200 $ à 300 $ d’amende et quatre points d’inaptitude.

Au cours d’une simulation avec les policiers de Québec, TVA Nouvelles a pu constater que cette loi n’est pas bien comprise de tous les automobilistes. Certains ont posé les bons gestes, d’autres ont effectué des manœuvres douteuses ou n’ont pas respecté le corridor.

Cette loi permet de protéger les agents dans leur travail, mais aussi les automobilistes arrêtés, souligne Pierre Poirier, du Service de police de la Ville de Québec.

Quoi faire?

Lorsqu’on circule sur une route qui comporte une voie dans chaque direction, l’automobiliste doit ralentir et s’éloigner du véhicule d’urgence, en restant dans sa voie.

Sur une route qui a deux voies dans la même direction, comme une autoroute, on doit ralentir et changer de voie, lorsque c’est possible.

En raison des autres véhicules, il peut être impossible de changer de voie. Dans ce cas, le conducteur doit ralentir et s’éloigner des véhicules d’urgence, tout en demeurant dans sa travée. Dans cette situation, il est permis de rester dans sa voie plutôt que de tenter une manœuvre qui mettrait la sécurité des autres automobilistes en danger.

Éviter les accidents

Michel Boisvert travaille dans le domaine du remorquage depuis 19 ans. Selon lui, la moitié des gens ont changé leur façon de conduire depuis l’arrivée du corridor de sécurité.

Certains passent toutefois tellement près que les remorqueurs sentent le vent.

Il a lui-même vécu un accident l’an dernier, lorsqu’un véhicule a percuté l’arrière de sa dépanneuse.

«Je peux vous dire que ça fait peur. Ça arrive vite et le moment de réaction n’est pas présent. [...] Les gens passent près. Ils ne réfléchissent pas que la personne qui travaille sur la route a une famille et que son travail, il voudrait le faire en toute sécurité.»

Le remorqueur estime que les conducteurs ainsi parce qu’ils sont pressés.

-D'après les informations de Sébastien Dubois et Cassandre Forcier-Martin