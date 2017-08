Coldplay rend hommage à Chester Bennington

Les membres de Coldplay sont les derniers à avoir rendu hommage au chanteur de Linkin Park lors d’un concert ce mardi 1er août au MetLife Stadium dans le New Jersey.

Vers la fin de leur show, Chris Martin a dit à au public: «De temps en temps, nous aimons reprendre quelques chansons et nous allons en jouer une maintenant, j’espère que ça vous va. Cela peut ne pas rendre si bien, mais c’est de bonne foi. Elle est destinée à tous ceux à qui quelqu’un manque. Elle est destinée à toute notre communauté de musiciens.»

Le leader de Coldplay a ensuite commencé à interpréter la chanson Crawling de Linkin Park au piano, avant de faire une erreur et de recommencer à nouveau. Il a affirmé: «Je sais que ça va certainement finir sur Youtube donc je veux la faire bien ».

Mike Shinoda, le membre du groupe de Chester Bennington, était dans la salle et a partagé la vidéo de l’hommage rendu sur Instagram. Il a ajouté en légende : «Merci @Coldplay. C’était magnifique».

Thank you @coldplay 🙏🏽 It sounded beautiful. Une publication partagée par Mike Shinoda (@m_shinoda) le 1 Août 2017 à 20h09 PDT

Cet hommage intervient quelques jours après que le chanteur de Linkin Park a été enterré au South Coast Botanic Garden de Palos Verdes.

La veille, Mike Shinoda avait partagé un dessin de six mains se tenant l’une à l’autre dans un cercle, avec l’une d’entre elle plus pâle que les autres. Il avait inscrit sur Instagram: «Une semaine. Ça semble une éternité... Brad, Joe,Rob,Dave, et moi (les membres du groupe) vous aimons tous si fort. Merci d’avoir respecté notre intimité pendant ce moment extrêmement difficile».

Il a également partagé des liens des sites sur lesquels les fans peuvent se rendre pour célébrer sa vie et trouver des conseils pour lutter contre les pensées suicidaires.