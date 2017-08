Dès aujourd'hui, l'humanité vit à crédit

Le 2 août est considéré comme le «jour du dépassement», ce qui signifie qu’à partir de maintenant, les habitants de la Terre auront consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an.

L’organisation Global Footprint Network calcule que nous vivrons donc à crédit jusqu’au 31 décembre prochain, et souligne que cette date fatidique survient de plus en plus tôt au fil des années.

Pour ses calculs, Global Footprint Network prend notamment en compte l’empreinte carbone, les ressources consommées pour la pêche, l’élevage, les cultures, la construction et l’utilisation d’eau.

L’an dernier, le jour du dépassement est arrivé le 3 août.

Pour subvenir à l’ensemble de nos besoins, «nous avons aujourd’hui besoin de l’équivalent de 1,7 planète», précisent Global Footprint et le WWF dans un communiqué commun.

Le Canada fait triste figure dans le palmarès mondial, au 5e rang des pays à la pire empreinte écologique par personne. Un bilan qui s’est d’ailleurs détérioré dans la dernière année. «Si tout le monde sur la planète vivait comme les Canadiens le font, il faudrait 5,1 planètes pour soutenir la consommation totale», indique le WWF. L’an dernier, il en aurait fallu 4,7.

Prenant en compte les dernières données scientifiques, Global Footprint recalcule chaque année la date du jour du dépassement pour les années passées depuis que ce déficit écologique a commencé à se creuser au début des années 1970. Elle avait ainsi annoncé l'année dernière que ce jour surviendrait le 8 août 2016, mais a depuis corrigé cette date en 3 août 2016.