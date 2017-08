Des kilomètres de trafic pour atteindre le zoo de Granby

Le deuxième mercredi des vacances de la construction est reconnu pour être la journée la plus achalandée au zoo de Granby. Une situation qui cause bien des maux de tête aux automobilistes, qui patientent plusieurs heures pour atteindre l'entrée du parc.

«On est venus dimanche avec nos cinq enfants, mais on a dû rebrousser chemin tellement il y avait du trafic. Aujourd'hui, c'est identique», a déploré une femme, coincée dans le trafic depuis plus d'une heure, lorsque rencontrée par TVA Nouvelles.

Le trafic est à ce point important qu'il s’étend sur plusieurs kilomètres sur la route 139. Les gestionnaires du zoo de Granby n'en sont pas à leurs premiers démêlés avec le gouvernement: ils espèrent que la route provinciale puisse être élargie.

«Une fois sur le site, les vacanciers peuvent circuler facilement, et ce, même s'il y a 19 000 personnes sur le site. Le problème, c'est d'atteindre le site», a déploré Paul Gosselin, directeur général du zoo de Granby. Ce dernier assure que l’entreprise fera pression sur le gouvernement afin que des solutions soient envisagées.

En attendant, le zoo de Granby recommande aux gens d'utiliser les stationnements alternatifs et, de là, prendre une navette. «On s'est garés dans le stationnement sur Bourget, un peu plus loin, et on a utilisé l'autobus. C'était très bien», a témoigné une vacancière.

D'autres usagers ont plutôt choisi d'emprunter des rues alternatives pour accéder au site. «C'est un phénomène qu'on voit depuis cette année: les gens entrent la localisation dans leur cellulaire et empruntent les routes adjacentes aux routes principales», a expliqué monsieur Gosselin.

L'engouement pour le zoo de Granby n'est pas prêt de s'essouffler. Une bonne nouvelle attend au détour les gestionnaires à la fin de l'été: il semblerait que cette saison en sera une d'exception en termes d’achalandage.