Expo 67, une exposition truffée d’erreurs

Livrée en retard, une exposition célébrant les 50 ans de l'Expo 67 semble avoir été réalisée à la hâte puisqu'elle est remplie d'erreurs.

Parmi les dizaines de photos d’archives qui font partie d’une installation de l’île Sainte-Hélène réalisée par ArtPublix, on peut voir, par exemple le fameux Kaléidoscope de l’Expo 67 identifié comme étant le pavillon de l’URSS.

Aussi, le pavillon de la Yougoslavie a été identifié comme étant celui de la Tchécoslovaquie et une photo modifiée de l'île Notre-Dame est présentée comme la Place des Nations de l'île Sainte-Hélène. Selon l'historien et passionné de l'Expo 67, Roger La Roche, certains textes comportent des erreurs factuelles, en plus d'avoir des phrases écrites sans espace entre les mots.

«Imaginez l’incompétence d’une société qui n’est pas capable d’identifier ses propres photos comme il faut, s’est insurgé l’homme qui travaillait à pour l’exposition universelle en 1967. C’est non seulement un travail bâclé, mais c’est insultant pour les spécialistes et les Montréalais », a déploré M. La Roche.

«Des erreurs se sont glissées dans le contenu et nous avons manqué de rigueur à certains égards», a admis Raymond Cantin d’Artpublix par courriel lorsqu’interrogé à propos de ces erreurs. «Nous nous en excusons sincèrement», a ajouté celui qui promet que le tout sera corrigé cette semaine.

Selon ce qu'on peut lire sur son site Internet, Artpublix est une entreprise dédiée à l'organisation d'expositions de photographie «clés en main» pour différentes institutions publiques.

Geneviève Boyer, la chef des communications de la Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD) qui a commandé l’exposition, a précisé qu’à l’origine la SPJD ne s’attendait pas à devoir vérifier «de façon exhaustive» le contenu, étant donné la bonne réputation professionnelle de l’entreprise d’exposition, mais qu'elle travaille avec Artpublix pour régler la situation.

Mme Boyer et M. Cantin ont confirmé qu’Artpublix assumera les coûts de l’exposition et donc que la SPJD ne paiera aucuns frais en raison des erreurs et des délais.

Ce qui ajoute insulte à l’injure pour M. La Roche est que, lorsqu’il a avisé Artpublix des premières erreurs de l’exposition il y a de cela environ deux semaines, l'historien a aussi proposé d’aider sans frais l’entreprise à vérifier les textes et correctifs, mais celle-ci aurait refusé l’offre selon ses dires.

«Personnellement, je veux juste que la vérité soit présentée avec rigueur», a résumé M. La Roche.

Artpublix affirme de son côté ne jamais avoir refusé l’aide de M. La Roche.