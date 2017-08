Fatima Houda-Pépin demande la permission de faire appel

L’ex-députée libérale Fatima Houda-Pépin a demandé mercredi matin la permission de faire appel de sa condamnation pour diffamation à l’endroit du maire de Brossard Paul Leduc, affirmant que les propos qu’elle a tenus sont corrects dans un contexte politique.

«Ce sont des remarques qui se disent dans un contexte politique. À moins de choses extrêmes, il n’y a pas lieu [pour la cour] d’octroyer des dommages», a plaidé Me Julius Grey, qui représente l’ancienne députée.

Fatima Houda-Pépin a été condamnée le 31 mai dernier à payer la somme de 24 000 $ au maire de Brossard, Paul Leduc. Il s’agit de dommages compensatoires et punitifs que devra verser l’ex-politicienne pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’endroit de M. Leduc.

À la fin de la campagne électorale provinciale de 2014, Mme Houda-Pépin a notamment mentionné dans plusieurs médias que le maire Leduc avait offert une élection «clé en main» à son adversaire, l’actuel ministre Gaétan Barrette, qui affrontait la députée sortante de la circonscription de La Pinière.

Mme Houda-Pépin a également prétendu que Paul Leduc avait donné des instructions aux membres de son parti, afin que ceux-ci s’impliquent dans l’organisation de Gaétan Barrette, qui a remporté l’élection.

La juge Chantal Sirois a conclu qu’il s’agissait d’une «importante faute diffamatoire».

Or, Fatima Houda-Pépin maintient encore ses propos à ce jour, soit près de trois ans après les avoir dits.

«Quand les propos parlent de politique et pas de vie privée, quel est le niveau de sensibilité qu’il faut démontrer? La tendance est à un très haut niveau de tolérance», a insisté Me Grey, devant la Cour d’appel de Montréal.

«Le fait qu’elle maintienne toujours ses paroles démontre qu’elle a la conviction profonde qu’elle avait raison», a-t-il poursuivi.

Là où le bât blesse, pour l’avocat du maire de Brossard, c’est que les allégations de Fatima Houda-Pépin étaient fausses.

«La preuve [devant le tribunal] a révélé qu’elles étaient mensongères et diffamatoires, a souligné Me Rafaël Primeau-Ferraro. Les mots qu’elle a utilisés étaient très connus des gens au Québec parce qu’ils étaient véhiculés dans tous les médias à l’époque [à cause de la Commission Charbonneau].»

La décision de la juge Sirois ne mérite pas de révision de la part de la Cour d’appel, a-t-il plaidé.

«L’intention [de Mme Houda-Pépin] était malveillante, c’était une faute intentionnelle. Elle savait ou elle devait savoir que ce qu’elle a dit était faux», a affirmé Me Primeau-Ferraro.

La juge Marie St-Pierre a pris la décision en délibéré jusqu’à mercredi prochain.