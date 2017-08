Le Canada n'a jamais eu autant de citoyens vivant seuls

De plus en plus de Canadiens vivent seuls, ne se marient pas et restent chez leurs parents jusqu’à la mi-trentaine, selon de nouvelles données publiées par Statistique Canada.

Finie, l’image clichée de la famille «parfaite» composée de maman, papa et plusieurs enfants souvent véhiculée par les émissions populaires du 20e siècle.

«Aujourd'hui il y a proportionnellement moins de ménages qui sont composés de familles comptant «une mère, un père et des enfants » [que de] ménages composés de personnes vivant seules, de couples sans enfants ou encore de familles multigénérationnelles», annonce Statistique Canada dans un rapport dévoilant le portrait des ménages canadiens du recensement 2016.

Au sommet du palmarès : les personnes vivant seules, qui représentaient près d’une personne sur trois au pays (28,2 %) l’an dernier.

En guise de comparaison, les couples avec enfants représentent 26,5 % des Canadiens.

«C’est la proportion la plus élevée [des personnes vivant seules] depuis la Confédération en 1867», souligne Statistique Canada, qui mentionne que la redistribution du revenu, les pensions de retraite et la présence accrue des femmes sur le marché du travail contribuent fortement à l’indépendance des gens.

Ce phénomène est d’autant plus important au Québec, où 33,3 % des résidents vivent seuls. C’est un sommet parmi les provinces canadiennes.

Moins de mariages et d’enfants

De plus, il n’y a jamais eu aussi peu de couples qui vivent sans enfants à travers le pays, souligne Statistique Canada.

En effet, en 15 ans, la proportion de couples avec au moins un enfant a diminué de 5,6 % pour s’établir juste au-dessus du 50 %.

La popularité du mariage est également en chute libre à travers le pays, mais la tendance est encore plus présente dans la Belle Province.

En 2016, 40 % des couples québécois vivaient en union libre comparativement à 17 % en moyenne dans le reste des provinces.

Ce phénomène est loin de s’estomper, souligne le rapport.

«Non seulement la proportion d'unions libres au Québec est élevée, mais la croissance y a aussi été plus rapide au cours des dernières décennies.»

Les «Tanguy» en croissance

Lorsqu’ils ne vivent pas seuls ou en union libre, les jeunes adultes canadiens sont de plus en plus nombreux à rester chez leurs parents au moins jusqu’à l’âge de 34 ans, constate Statistique Canada.

En 2016, plus d’un Canadien de 20 à 34 ans sur trois se retrouvait dans cette situation.

Selon le rapport, de nombreux jeunes adultes peuvent se retrouver dans cette situation par préférence personnelle ou par besoin à la suite d’une perte d’emploi, par exemple.

«Ce mode de vie peut aussi être attribuable à des préférences culturelles ou à une stratégie adoptée par les jeunes adultes et leurs parents pour faire contrepoids à un faible revenu d’emploi ou au coût élevé de la vie dans certaines régions du pays», ajoute Statistique Canada.

Le phénomène est particulièrement visible à Toronto et à Oshawa, où près d’un jeune adulte sur deux n’a toujours pas quitté leur maison d’enfance.