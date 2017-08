Le porc du Québec, de plus en plus populaire

Face à la demande mondiale en viande de porc, notamment de la Chine, le porc du Québec tire bien son épingle du jeu.

La demande de porc du Québec et du Canada, où les normes en vigueur fournissent une viande de qualité, a triplé dans les trois dernières années et la hausse se poursuit.

«Au Québec, 70 % de la production est exportée dans plus de 35 pays. Alors, quand on a un marché comme la Chine, on essaie d'en profiter», a expliqué Pascal Rioux, président du syndicat des éleveurs de porc du Bas-Saint-Laurent.

Pour les producteurs et les transformateurs, c'est le meilleur des deux mondes puisque la Chine importe surtout des sous-produits qui sont beaucoup moins populaires ici.

La Chine vient d’ailleurs de dépasser les États-Unis et devient le principal importateur de porc du Québec. Des analystes prévoient que cette forte demande de la Chine pourrait persister encore à court et moyen terme.

«Quand le prix est bon, ça va bien, a souligné Pascal Rioux. Au Canada, on a une excellente renommée. On a une facilité d'exportation.»

Au Bas-Saint-Laurent, la filière porcine représente des retombées économiques de près de 210 millions $ et crée plus de 2000 emplois dans la région.