Le programme d’aide aux employés gouvernementaux déficitaire

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a cumulé des déficits d’un demi-million $ depuis 2009 à travers son Programme d'aide aux employés (PAE) offert aux fonctionnaires du gouvernement du Québec, notamment parce que le prix de son service était trop bas.

C’est ce qu’indiquent des informations obtenues par l’Agence QMI grâce à la loi d’accès à l’information.

Depuis 2009, les ministères et organismes peuvent s’abonner au programme d’aide du CSPQ à raison d’un montant par employé à débourser. Or, pour cinq des sept années du programme, les coûts ont été plus importants que les recettes.

Après avoir accusé un déficit de 650 000 $ au cours des quatre premières années, le programme a généré des profits de 160 000 $ lors des deux suivantes, avant de retrouver l’encre rouge lors de l’exercice 2015-2016.

Plan d’affaires à venir

Au CSPQ, on attribue les déficits des quatre premières années du programme au délai normal pour la mise en marché d’un service.

«Compte tenu de la nécessaire période d’implantation pour tout nouveau service, le CSPQ a accepté de financer les déficits des premières années à même ses budgets», a expliqué Pierre Turgeon, porte-parole au CSPQ.

Plus récemment, on a également voulu revoir à la hausse le prix par employé chargé aux ministères et organismes, lequel «n’avait pas été revu depuis 2009».

Conscient du problème qui persiste, le CSPQ mettra sur pied, au cours de la prochaine année, «un plan d’affaires de façon de rétablir et maintenir la profitabilité du service».

Quelque 27 000 employés issus de 27 ministères et organismes sont inscrits au PAE offert par le CSPQ.

L’objectif du CSPQ est d’offrir des services partagés pour générer des économies de temps et d’argent pour le gouvernement du Québec.