Les tenanciers du kiosque «Support 81» devront quitter

Les tenanciers du kiosque vendant des objets promotionnels des Hells Angels à l’Expo de Saint-Hyacinthe devront quitter les lieux aujourd’hui, a appris Le Journal.

Les dirigeants de l’Expo agricole tenaient une rencontre d’urgence mercredi matin pour voir s’il y a possibilité d’expulser les tenanciers du kiosque Support 81.

Une source sûre a indiqué au Journal qu’ils avaient tranché en faveur de l’expulsion.

Dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles plus tôt en journée, le directeur général de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, François Brouillard, a précisé qu’il vérifierait ce qu’il peut être fait. « On va prendre les mesures. On va regarder si on peut le faire (les expulser) avec le contrat qu’on a en main, on va valider», a-t-il dit.

Il est important de respecter le contrat signé entre l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe et Support 81, a-t-il noté.

Comme rapporté dans Le Journal de ce matin, une roulotte aux couleurs de « Support 81 Montreal » est installée à l’Expo de Saint-Hyacinthe, depuis le 27 juillet. Le nombre 81 représente les initiales du groupe criminalisé les Hells Angels. Le « 8 » est pour la huitième lettre de l’alphabet, le « h », et le chiffre « 1 », pour la première, soit le « a ».

Les Hells Angels sont bien connus au Québec, notamment pour leur contribution à la guerre des motards qui a fait 165 morts, dont neuf victimes innocentes, entre 1994 et 2001. Ils ont également la main mise sur le marché de la drogue.

L’Expo doit prendre fin samedi.