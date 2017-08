Maurice Filion sera honoré devant le Centre Vidéotron

Cinq jours après le décès de Maurice Filion, le maire de Québec, Régis Labeaume, a assuré que l’ancien directeur général des Nordiques sera honoré éventuellement devant le Centre Vidéotron.

«Tous les personnages marquants du hockey à Québec vont avoir leur place sur la place Jean-Béliveau, a mentionné le maire mercredi en mêlée de presse. Ça s’en vient. On va commencer par finir la place, l’inaugurer (NDLR : l’inauguration est prévue en septembre) et installer l’œuvre d’art, [...] pis on verra. Évidemment, Maurice Filion, c’est un géant du hockey à Québec.»

M. Labeaume a par ailleurs indiqué qu’il tenterait d’aller aux funérailles du défunt.

Un conflit d’horaire avec un projet de voyage rendait sa présence compliquée, mais «je vais voir, je m’organise pour y aller si possible», a-t-il fait savoir.

Rappelons que les funérailles de Maurice Filion seront célébrées en privé vendredi, mais que le public peut offrir ses condoléances à la famille au Complexe funéraire Sylvio Marceau, situé au 15015 du boulevard Henri-Bourassa à Québec, mercredi soir de 19 h à 22 h et jeudi de 9 h à midi, ainsi que de 13 h 30 à 17 h.