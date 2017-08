Meubles Léon condamné à payer 1,7 million

Meubles Léon vient d'être condamné pour publicité trompeuse et devra payer 1,7 million de dollars à titre de dommages punitifs.

Le jugement rendu le 31 juillet dernier en Cour supérieure du Québec fait suite à une action collective intentée par Option Consommateur en 2009.

«Rien à payer pendant 15 mois», clamait Léon dans sa publicité, qui était diffusée depuis plusieurs années. Or, les clients qui choisissaient de payer leurs achats au moyen du programme de financement offert par CitiFinancière étaient facturés 21$, ce qui représentait un frais d’adhésion annuel.

Dans sa décision de 60 pages, le juge Marc-André Blanchard n’a pas été tendre envers le détaillant d’ameublement et d’électroménagers.

«L’historique judiciaire de Léon témoigne de son mépris des règles du droit de la consommation et plus particulièrement celles relatives au crédit. Ce constat se révèle d’autant plus préoccupant qu’il en fait son modèle d’affaires», appuie le juge Blanchard.

Les quelque 7000 consommateurs visés devront attendre avant de pouvoir toucher leur dédommagement, car Léon peut décider d’en appeler de cette décision.

«Chaque consommateur lésé va recevoir un remboursement des frais annuels qu’il a payés de 21$, plus 100$ de dommages et intérêts pour troubles moraux», explique l’avocate d’Option consommateurs Élise Thériault.

Me Thériault mentionne également que la somme de 1 million de dollars en dommages et intérêts punitifs sera distribuée entre tous les membres de l’action collective.

Option consommateurs se réjouit du jugement et indique qu’il avisera les consommateurs du déroulement du dossier par le biais de son site web ainsi que sur les réseaux sociaux.