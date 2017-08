Montréal veut protéger le Cinéma Impérial

Le maire de Montréal compte protéger le Cinéma Impérial qui vit plusieurs difficultés financières.

«Notre administration est sensible à l'avenir du Cinéma Impérial, a réagi Denis Coderre au cours de la réunion du comité exécutif mercredi. Nous avons demandé à nos responsables d’aller jeter un coup d’œil. On va regarder ce qu’on peut faire. Je ne sais pas comment ça va se conclure, mais on veut protéger ce bâtiment», a simplement indiqué le maire.

Le Cinéma Impérial est inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Hydro-Québec a récemment coupé l'alimentation de sa salle de projection en raison de plusieurs factures d’électricité non payées.

Deux créanciers du gestionnaire du cinéma, Serge Losique, affirment qu'on leur doit maintenant plus de 4,4 millions $. Ils ont demandé à la cour de pouvoir saisir immédiatement le cinéma qui avait été donné en garantie lors de la conclusion du prêt.

Le Festival des films du monde (FFM) doit avoir lieu du 24 août au 4 septembre prochain au Cinéma Impérial.