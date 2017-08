«Rien de violent», se défend l’Expo

Lire aussi: Les Hells tiennent un kiosque à l'Expo de Saint-Hyacinthe

L’organisation de l’Expo n’en démord pas: elle n’avait aucune raison de refuser à Support 81 un kiosque puisque le groupe n’y vend «rien de violent» et a payé son permis comme les autres.

Les dirigeants de l’Expo savaient dès le départ qui était et ce que représentait Support 81. N’empêche que le kiosque répondait à tous les critères évalués par l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe pour déterminer si un commerçant peut, ou non, avoir sa place sur le site.

Pas encouragé

«L’Expo n’encourage pas les groupes criminels», se défend le directeur aux communications Gaston Doré. «Est-ce qu’on doit faire une enquête sur les 225 personnes qui tiennent un commerce?», s’est-il questionné.

Aux questions concernant les crimes passés du groupe, M. Doré rétorque que la majorité des 20 000 visiteurs sur le site hier seulement ne savaient pas que «81» représentait les Hells Angels.

Selon lui, des directives claires auraient été données aux tenanciers de ce kiosque. Par exemple, ils auraient avisé les gens qu’aucune personne ne devait arriver avec des chandails identifiés à un groupe criminel.

Or, lors de la visite du Journal, un homme à l’intérieur du kiosque portait un chandail d’un club supporteur des Hells, les Head Hunters.

Les dirigeants de l’Expo n’ont reçu aucune plainte. Ils assurent que les vendeurs à l’intérieur du kiosque ne sollicitent personne et sont toujours respectueux avec la clientèle.

«Ce serait pire si l’Expo sortait ces gens, ça ne ferait pas une bonne image», dit M. Doré.

Familles et employés scandalisés

Plusieurs parents ont été estomaqués d’apercevoir un kiosque faisant la promotion des Hells Angels, après avoir flatté une chèvre et mangé un hot-dog avec leur marmaille en se promenant à la foire agricole.

«On vient voir des animaux, sortir de la ville et faire des manèges. On ne paie pas pour voir des Hells Angels. Ils auraient pu vendre leur marchandise ailleurs», a dit, furieuse, Kim Letendre, mère d’un garçon de 4 ans et d’une fille de 6 ans et demi, rencontrée sur place lundi.

Elle n’en démord pas: ce kiosque n’a pas sa place à l’Expo. Le Journal s’est entretenu avec plusieurs parents sur le site, tous furieux que les dirigeants de l’Expo aient accepté la présence de ces vendeurs, en toute connaissance de cause.

Ils n’en reviennent tout simplement pas qu’un exposant fasse la promotion d’articles à l’effigie des Hells Angels, alors que les familles visitent cette foire agricole en toute quiétude.

L’argent

Depuis 180 ans, l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe est une foire familiale. D’ailleurs, plusieurs résidents du coin se procurent un laissez-passer de saison, afin de pouvoir profiter au maximum des 10 jours de festivités.

«On a préféré l’argent [de Support 81 Montreal] à notre sécurité», a lancé Annie Demers, une mère de famille.

Quant au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, il comprend la grogne des familles et espère qu’elles vont aller se plaindre auprès de leur député.

Morale

«Il faut que les choses changent. Que les criminels puissent se manifester aussi facilement que ça, moi j’ai un problème de conscience morale avec ça», a-t-il ajouté.

Même les employés de l’Expo agricole digèrent mal la promotion du crime organisé. Quelques-uns ont accepté de parler sous le couvert de l’anonymat.

«C’est une place d’enfants ici, il y [en] a plein qui tournent autour de leur kiosque. Le monde est cave de soutenir ces gars-là», a conclu un employé de l’Expo.