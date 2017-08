Sauvée in extremis d’un VUS qui coulait dans un étang

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Quand il a vu Sonia Taylor s’engouffrer dans un étang à bord de son véhicule utilitaire sport (VUS), il y a quelques jours à Lake City, en Floride, Kenny Chasteen savait qu’il devait agir rapidement pour la secourir.

Alors qu’il s’apprêtait à appeler le 911, il a plutôt décidé de laisser tomber son téléphone et de se jeter dans le plan d’eau.

«Elle criait et appelait à l’aide, raconte-t-il. Je me suis débarrassé de mes souliers et j’ai sauté.»

En voulant lui porter assistance, M. Chasteen dit avoir eu de la difficulté à rester à la surface de l’eau.

«J’essayais de me tenir sur le côté du véhicule pour me garder en hauteur, parce que c’était tellement profond», se souvient-il.

Des témoins qui observaient la scène ont également sauté dans l’eau pour venir l’aider.

«Elle disait qu’elle ne pouvait pas ouvrir sa porte, ajoute M. Chasteen. C’était angoissant.»

La conductrice dit avoir tenté de freiner à la dernière minute pour éviter l’étendue d’eau qu’elle n’avait pas vue, mais elle n’y est pas arrivée.

«Le VUS a commencé à glisser et tout d’un coup, j’étais dans l’eau, relate-t-elle. Le devant a commencé à couler. Plus je bougeais, plus ça coulait. Ça ne ressemblait même pas à un bassin. Ça ressemblait plutôt à une route mouillée pendant la pluie.»

Aujourd’hui, Sonia Taylor remercie son sauveur.

«Un geste d’une grande bonté, déclare-t-elle. Vraiment, c’est un héros!»