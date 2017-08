Un conseiller pourrait briguer la mairie de Sept-Îles

Le conseiller municipal de Sept-Îles Guy Berthe songe à briguer la mairie de Sept-Îles aux élections de l’automne prochain.

Celui qui est directeur des ressources matérielles et financières au cégep de Sept-Îles souhaite développer des projets liés au monde de l’éducation. Il veut également accentuer le caractère maritime de sa ville.

Guy Berthe qui se dit sensible au développement économique est le premier à manifester publiquement ses intentions. Il pourrait céder sa place s’il y a plus de deux candidats qui se présentent contre le maire Réjean Porlier.

«Si on veut vraiment avoir une visée, je pense qu’il ne faut pas être plus que deux ou trois, a-t-il indiqué à TVA Nouvelles. Ça pourrait être un élément qui pourrait me faire changer d’avis. Si un candidat qui, je crois, a plus de potentiel que moi, je ne viendrai pas diviser le vote.»