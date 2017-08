Un ex-infirmier accuse ses patientes de délire

L’ex-infirmier accusé d’inconduite sexuelle sur six patientes en psychiatrie a soutenu mardi qu’il avait été victime de leur délire pour nier les gestes qui lui sont reprochés.

«J’ai démontré que non seulement la preuve n’est basée que sur une parole contre une autre, mais tous les témoins directs n’ont eu que des impressions, personne n’a rien vu. Est-ce qu’on va me rendre coupable uniquement par suspicion ?», a dit l’ex-infirmier Marouane Jerraf devant l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, mardi.

M. Jerraf fait face à six chefs d’infraction d’inconduite sexuelle sur six patientes hospitalisées en psychiatrie qu’il aurait soignées dans deux hôpitaux différents. Il est accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec quatre de ces femmes, d’en avoir embrassé une autre et d’avoir fait des avances à une dernière.

«Fantasme»

Les faits reprochés se seraient produits de 2012 à 2016 auprès de patientes dans la vingtaine et la trentaine qu’il avait soignées à l’hôpital Notre-Dame (CHUM) et au pavillon Albert-Prévost, à Montréal.

L’homme, qui n’était pas représenté par un avocat, a tenté de miner la crédibilité des quatre patientes qui ont témoigné. M. Jerraf a soutenu que celles-ci «déliraient» au moment des faits reprochés.

«Elle entendait des voix, et a déjà raconté avoir été agressée par un autre employé. Tout porte à croire que j’ai fait partie de ses hallucinations, de son fantasme», a insisté M. Jerraf au sujet d’une des patientes.

Selon ses dires, l’une d’entre elles n’était pas «stable» parce qu’elle ne prenait pas sa médication ; une autre l’a accusé parce qu’elle «craignait de perdre ses sorties».

Il a également affirmé que tous les intervenants, que ce soit des collègues infirmiers, les médecins ou les psychiatres qui traitaient les patientes n’ont rien vu et qu’ils ont seulement eu «l’impression» qu’il s’était passé quelque chose.

Il a aussi insinué que certains ex-collègues se seraient concertés pour avoir un témoignage semblable contre lui, ou auraient délibérément tenté de lui faire du tort.

Une vingtaine de témoignages ont été déposés en preuve contre lui par le syndic de l’Ordre.

Toujours le même

L’avocat du syndic, Alain Galarneau, a rappelé lors de sa réplique qu’il y avait cinq patientes qui se disaient victimes d’inconduite sexuelle dans deux établissements différents et qu’elles ne pointaient toutes qu’un seul infirmier : M. Jerraf.

Me Galarneau a ajouté que l’ex-infirmier avait fait un aveu lorsqu’il a subi un test polygraphique en 2015 pour un autre dossier, alors qu’une patiente l’accusait de harcèlement sexuel. Il y mentionne qu’il avait déjà «juste embrassé» une patiente dans les toilettes. L’avocat a aussi spécifié que M. Jerraf a reconnu avoir posé un geste à caractère sexuel sur une patiente en 2009, alors qu’il était préposé aux bénéficiaires.

Ce dernier était visiblement énervé par les propos émis par l’avocat du syndic en réplique à sa plaidoirie. Il poussait de longs soupirs bruyants, bougeait rapidement sur sa chaise en plus d’avoir éclaté de rire à un certain moment.

«J’ai fait des erreurs, mais ça fait six ans, si j’avais recommencé, il y aurait plus de quatre témoignages», a-t-il dit avant que le Conseil de discipline ne prenne la décision en délibéré.