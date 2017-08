Un permis de feu en plein air remis en doute

Le feu à ciel ouvert chez Excavation Savard à Chicoutimi, survenu il y a deux jours, soulève plusieurs questions. La candidate de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) et résidente du secteur, Lana Pedneault, pense que le permis n'aurait jamais dû être octroyé.

La température de lundi dernier était très chaude et il ventait beaucoup. Lana Pedneault dénonce la dangerosité de l’opération. Également, elle pense que le voisinage a été incommodé par la fumée. Plusieurs maisons, pylônes électriques, garderies et une forêt urbaine se trouvent près d’Excavation Savard.

Mme Pedneault se questionne sur la façon dont un permis est octroyé par la Sécurité incendie de la Ville de Saguenay.

Le feu avait pour but de brûler plusieurs branches d’arbres.

«Est-ce sécuritaire d’allumer un feu dans ces conditions? Non, le gros bon sens me dit non. Il faudrait que quelqu’un me rassure sur cette question. Je n’ai toujours pas eu de réponse satisfaisante après tous les appels que j’ai faits au Service incendie», a affirmé Lana Pedneault.

Selon cette dernière, la situation est très préoccupante. L’ERD doit se questionner si d’autres ressources sont disponibles pour nos résidus végétaux, estime Mme Pedneault. «On pourrait les apporter à l’écocentre avec les résidus de jardinage des citoyens pour ensuite en faire du compost, a-t-elle dit. La Ville pourrait aussi avoir des déchiqueteuses industrielles.»

Du côté de la Ville de Saguenay, un permis de feu en plein air est octroyé quand toutes les règles de sécurité sont respectées.