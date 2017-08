Une infirmière découvre qu'elle est atteinte d'un cancer par hasard

La vie a donné une deuxième chance à une jeune infirmière de Québec qui a découvert qu’elle souffrait d’une rare forme de cancer du rein par hasard, en voulant tout simplement rendre service à une collègue.

Le 16 mars dernier, Marie-Anne Poirier arrive au CHU de Québec pour son quart de travail de soir. Infirmière à l’urgence, elle rencontre alors une collègue médecin qui enseignait des techniques d’échographie à un groupe d’étudiants.

«Deux de ses cobayes ne se sont jamais présentés donc elle m’a demandé d’utiliser ma bedaine. J’étais arrivée en avance et j’avais le temps, mais ça ne me tentait vraiment pas. Elle me répétait que ça prenait juste un petit cinq minutes», raconte la jeune femme de 28 ans.

Cette dernière ne s’en doutait pas, mais ce petit cinq minutes lui aura finalement sauvé la vie.

«L’étudiant a commencé à passer l’ultrason sur mon abdomen et son visage a changé. J’ai compris qu’il y avait quelque chose», se rappelle Marie-Anne qui a appris de cette façon l’existence d’une masse cancéreuse de neuf centimètres sur son rein gauche.

La tumeur est un carcinome chromophobe, une forme rare de la maladie qui constitue seulement 5 % de tous les cas de cancer du rein.

Coup de massue

La nouvelle a l’effet d’un coup de massue dans la vie de la jeune femme qui n’avait aucun historique de cancer dans sa famille.

«Ça sortait de nulle part. J’avais des douleurs à la rate depuis un moment, mais je me disais que c’était de la fatigue. J’avais même passé des examens et tout était beau. On m’avait quand même prescrit une échographie, mais à cause de l’attente, je ne l’ai jamais passée», raconte l’infirmière.

À peine plus d’un mois après la découverte de la masse, Marie-Anne subissait une néphrectomie radicale, qui consiste à retirer complètement le rein atteint. Elle n’est toutefois pas complètement tirée d’affaire.

«J’ai encore trois petites masses sur le rein droit, mais ils ne sont pas capables de les caractériser sur l’IRM parce qu’elles sont trop petites. On ne sait pas comment ça peut se développer donc je dois être suivie aux six mois.»

Vie changée

Moins de deux mois après son opération, Marie-Anne Poirier peine toujours à croire ce qu’elle a vécu.

Tout a déboulé tellement rapidement qu’elle comprend avec le recul que sa vie est changée à jamais. «J’ai l’impression d’être devenue une nouvelle personne. Ça a été un gros “bang” dans ma vie qui a complètement tout changé.»

Elle réalise aujourd’hui que la vie ne tient bien souvent pas à grand-chose. Dans son cas, tout tenait à un examen improvisé pour dépanner une collègue.

«C’est une succession de petits hasards qui m’a sauvé la vie. Tout simplement. Mettons que je n’avais pas travaillé dans le milieu de la santé, ou que je n’avais pas travaillé cette journée-là. Juste si je n’étais pas arrivée d’avance pour mon quart de travail. Je ne l’aurais jamais su ou je l’aurais su trop tard», confie la pétillante jeune femme qui entend bien profiter de la vie plus que jamais.

Elle voulait voir les sept merveilles avant ses 30 ans

Véritable globe-trotteuse, Marie-Anne Poirier a vu les plans de son voyage de rêve être chamboulés par la maladie, une réalité pénible à accepter quand il s’agit du projet d’une vie.

Frappée par le cancer alors qu’elle est dans la fleur de l’âge et qu’elle a des projets plein la tête, Marie-Anne Poirier se demande encore pourquoi la vie a mis cette épreuve sur sa route.

«J’essaye depuis le début de trouver une explication. Pourquoi la vie voulait m’empêcher de réaliser mon rêve ? Mais je n’ai pas trouvé encore», affirme la jeune femme qui s’est fait enlever un rein en mai.

Ce fameux rêve, c’était de voir les sept merveilles du monde avant ses 30 ans. C’est un objectif qu’elle a en tête depuis toujours. «La petite Marie-Anne de quatre ans rêvait déjà de voyager. J’avais un grand livre qui présentait tous les continents avec des images d’animaux et d’attraits touristiques et je jouais à me faire des itinéraires. Voyager, ça a toujours fait partie de moi», explique-t-elle.

Projet à compléter

Son tour des merveilles a débuté en 2010 avec les pyramides de Chichén Itzá, au Mexique, suivies de la statue du Christ Rédempteur au Brésil et du Colisée de Rome. Un voyage de neuf mois prévu pour la fin 2018 devait lui permettre de visiter les quatre restantes.

«J’avais déjà planifié un congé différé avec l’hôpital et je devais partir de septembre 2018 à mai 2019 pour compléter mon projet. Mon itinéraire était déjà fait», soupire-t-elle.

En arrêt de travail pour une période indéterminée, Marie-Anne Poirier voit ses chances d’atteindre son objectif avant ses 30 ans s’amenuiser, mais elle ne perd pas espoir.

Campagne de sociofinancement

Sa sœur a lancé une campagne de sociofinancement pour l’aider à réaliser son rêve malgré sa perte de revenus, et elle est confiante que son état de santé lui permettra de repartir.

«Je n’ai plus le choix, si je veux réaliser mon rêve je devrai le faire en petits morceaux détachés. Je ne peux plus partir un an avec mon sac à dos. J’ai tellement rêvé de le faire, c’est ce qui est le plus dur à accepter. Mais je vais juste partir plus souvent à la place», philosophe l’infirmière de 28 ans.