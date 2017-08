Une pouponnière de homards inspirée des abeilles

Des pêcheurs de la Gaspésie utilisent un système inspiré des ruches des abeilles pour faire grandir des homards en laboratoire, avant de les envoyer à la mer.

Ils veulent ainsi compenser 5 % de tout ce qu’ils auront capturé durant la saison.

Les pêcheurs de la Gaspésie amènent d’abord au laboratoire de Grande-Rivière des femelles homards qui portent des œufs dans un bassin, à l’intérieur duquel l’eau devient plus chaude progressivement, jusqu’à 19 degrés Celcius, pour accélérer le processus.

Lorsque les larves se retrouvent dans l’eau, les scientifiques les récoltent avec une épuisette et les transfèrent dans un bassin d’élevage où elles grandissent 12 jours.

«Lorsqu’ils mesurent environ 1,5 centimètre, les homards ont des pinces et comme ce sont des petits carnivores, ils tentent de se manger entre eux», dit Jean Côté directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

C’est là où l’ingéniosité des abeilles devient intéressante.

Remis à la mer

Les bébés homards sont transférés individuellement à l’aide d’une poire à jus comme on utilise en cuisine, dans des plateaux séparés en de multiples alvéoles, superposés dans un cylindre comme une ruche.

«C’est une compagnie écossaise qui a développé le concept, Aquahive. Les homards sont des animaux qui aiment se retrouver dans un coin», précise M. Côté.

Au bout de 10 à 15 jours, les homards de deux centimètres sont amenés à la mer où ils prendront environ sept ans avant d’être prêts à être capturés et servis dans nos assiettes.

À l’abri des prédateurs

Si le taux de survie de l’éclosion à l’ensemencement est de 25 % en laboratoire, on estime que seulement un œuf sur 1000 va survivre en mer.

Les experts peuvent donc produire plus de homards, plus rapidement et à l’abri des prédateurs.

«Quand le projet a été lancé en 2010-2011, la ressource n’était pas aussi abondante et les débarquements étaient stagnants. La situation s’est améliorée depuis grâce aux règles plus strictes entourant la pêche, aux changements climatiques puisque l’eau est plus chaude et à la baisse du nombre de prédateurs», dit Jean Côté.

Toutefois, l’objectif demeure le même, soit de compenser 5 % des captures de l’année. En 2016, près de quatre millions de homards ont été pêchés, le regroupement souhaite donc en remettre environ 200 000 à la mer.