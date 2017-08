Vers une saison touristique record à Trois-Rivières

Des intervenants du milieu touristique de Trois-Rivières n'hésitent pas à utiliser le mot record pour décrire l'actuelle période estivale.

Au Gîte Loiselle du Vieux-Trois-Rivières, on doit refuser jusqu'à trente clients par jour faute de suffisamment de chambres. «On affiche toujours complet d'année en année», a confié la copropriétaire Liette Genest.

«Mais cette année le téléphone ne dérougit pas, a-t-elle ajouté. Si on avait trente chambres, je crois qu'elles seraient entièrement louées. On refuse, on refuse, on refuse tous les jours.»

Au bureau d'informations touristiques du centre-ville, on note une forte hausse de l'achalandage des visiteurs. L'augmentation est de 20% pour les mois de juin et juillet. De plus, la fréquentation du site web s'est accrue de 84 %.

Le phénomène s'explique notamment par la présentation de grands évènements populaires comme le Cirque du Soleil à l'Amphithéâtre Cogeco, le Festivoix et aussi par la présence cet été des Grands Voiliers.

«Ce sont des évènements qui sont maintenant matures, qui sont connus et reconnus à travers la province, donc qui évidemment génèrent de plus en plus à chaque année», a expliqué Jean Côté, d'Innovation et développement Trois-Rivières.

Les Croisières AML confirment aussi le grand succès estival de Trois-Rivières. En date du 2 août, le «AML Suroît» avait déjà embarqué le même nombre de passagers que pendant toute la saison 2016 et il lui reste encore un bon mois d'opération avant la suspension de ses activités.