Bond des profits pour SNC-Lavalin

SNC-Lavalin a vu ses profits bondir au deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier.

La firme d’ingénierie montréalaise a enregistré un résultat net attribuable aux actionnaires de 136,4 millions $ (0,91 $ par action après dilution) pour le trimestre contre 88,5 millions $ (0,59 $ par action après dilution) pour la même époque l’an dernier. Cette hausse s’explique en forte partie par la vente de son siège social et d’un terrain adjacent qui a permis un gain net de 101,5 millions $.

Le président et chef de la direction de SNC-Lavalin, Neil Bruce, a souligné qu’il s’agit d’un «bon trimestre» mené par le «bon rendement» du secteur de l’énergie et des infrastructures, ainsi que celui de la gestion des actifs et des investissements.

«Nous avons poursuivi notre stratégie de croissance et d'affectation de nos capitaux propres, comme en témoigne la réalisation récente de trois importantes opérations : l'acquisition transformative d'Atkins, qui figure parmi les entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet; la création d'un nouvel instrument de placement en infrastructures; et la signature de la cession-bail de notre siège social qui permet de tirer profit de la valeur de la propriété», a-t-il mentionné par communiqué.

Le conseil d’administration de l’entreprise a aussi annoncé un dividende en espèce de 0,273 $ par action, payable le 31 août 2017 aux actionnaires inscrits en date du 17 août 2017.