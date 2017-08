Cascades construira une nouvelle usine au New Jersey

Cascades a annoncé jeudi la construction d’une nouvelle usine d’emballage carton-caisse à Piscataway au New Jersey.

L’entreprise de Kingsey Falls dans le Centre-du-Québec dépensera 80 millions $ US pour y fabriquer des emballages de carton ondulé. Elle créera ainsi 120 emplois.

«L'usine de conversion de Piscataway sera dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie et parmi les plus rapides de l'industrie. Situé à proximité des grands centres urbains de la côte Est américaine, le site a également été choisi pour sa capacité à accueillir des développements subséquents. Cet investissement important nous permet donc de renforcer notre position et de poursuivre la croissance», a mentionné Charles Malo, président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse, par communiqué.

Ces installations de 400 000 pieds carrés devraient être en exploitation au deuxième trimestre de 2018. Sa capacité de production annuelle totale sera de 2,4 milliards de pieds carrés.

Cet investissement était déjà inclus dans le budget en immobilisation de Cascades.