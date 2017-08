Cinq activités à ne pas manquer durant la semaine italienne

À partir vendredi jusqu’au 13 août, Montréal célèbre son côté méditerranéen dans le cadre de la 24e édition de la semaine italienne. Voici cinq activités à ne pas manquer durant cette semaine de festivités.

Opéra Cavalleria Rusticana - 13 août

Une rare occasion d’assister à un opéra en plein air sur la scène extérieure située au coin de la rue Saint-Zotique et du boulevard Saint-Laurent durant le festival, cette adaptation musique d’un classique de l’auteur sicilien Giovanni Verga présente une histoire d’amour tragique haute en couleur.

Festival de films italiens

Mettant en vedette cette année le meilleur du cinéma sicilien, près d’une vingtaine de films seront présentés dans les salles de la Casa Italia au 505 rue Jean-Talon, le centre Leonardo Da Vinci (8370 boulevard Lacordaire) et au musée McCord tout au long de la semaine au grand bonheur des amateurs du septième art.

Évènements gastronomiques

Qui dit Italie, dit cuisine italienne et le festival a son lot d’évènements gastronomiques. Que ce soit des cours de cuisine italienne et des dégustations de vins donnés par Ateliers et Saveurs dans le Vieux-Montréal durant les deux prochaines fins de semaine ou la compétition pâtissière du meilleur cannolo du 13 août, organisée à l’angle du boulevard Saint-Laurent et la rue Jean-Talon, les fines bouches en ont beaucoup à ce mettre sous la dent durant cette semaine italienne.

Marco Calliari en spectacle - 10 août

L’artiste québécois d’origine italienne performera des balades napolitaines et des classiques québécois traduits en italien dans un spectacle solo et intime à la Casa d’Italia.

Circuit historique de la Petite-Italie - 12-13 août

Spécialement pour le festival, l’agence Amarrages sans frontières organise une visite historique guidée de la Petite- Italie, idéale pour en apprendre plus sur ce quartier iconique de la métropole.