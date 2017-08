Colmatages glissants, selon les motocyclistes

Des motocyclistes déplorent la présence de plus en plus accrue du colmatage de fissures sur le réseau routier québécois à l’aide d’un mélange à base de bitume, qui, lors de temps chaud ou pluvieux, devient « aussi glissant que de la glace ».

«Quand on roule là-dessus, on perd de l’adhérence, surtout si c’est dans une courbe, et comme il y en a beaucoup à certains endroits, ça devient difficile de les contourner», mentionne Yannick Bowles, de Québec, qui circule régulièrement à moto dans la région de Québec.

La constatation est la même chez Sandra Thibault, qui a même publié une photo sur Facebook signalant la présence de plusieurs colmatages sur la route 175 vers Saguenay, dans le but de sensibiliser ses acolytes.

« e n’en avais jamais vu autant. Même si on ne roule pas vite là-dessus et qu’on freine un peu, ça ne pardonne pas. Il y en a qui sont tombés à cause de ça», indique-t-elle.

«Quand on roule sur ça, c’est comme si on sentait toujours que la roue arrière allait se décrocher», ajoute-t-elle. Un commentaire qui a trouvé plusieurs échos chez bon nombre de motocyclistes, qui dénonçaient ce type de colmatage, hier, sur les réseaux sociaux.

La Fédération au courant

La Fédération motocycliste du Québec est bien au fait de ce type de colmatage, qui peut mettre en jeu la sécurité de ses membres.

«Ça nous est tous déjà arrivé. S’il y a plusieurs facteurs comme une courbe, une chaussée mouillée, un pneu usé, ou un léger freinage, ça devient dangereux», affirme le président, Gilles Dubois, qui admet que son organisation a déjà eu des discussions en ce sens avec le ministère des Transports au cours des dernières années.

Des panneaux de signalisation prévenant les motocyclistes de la présence de ce genre de colmatage ont notamment été réclamés.

Toutefois, aucun changement ou modification n’a été apporté. «Est-ce que le trou est pire que la réparation ? Je ne sais pas. Mais on maintient notre requête, il faut améliorer cette situation et trouver une alternative. Il faut voir si c’est un bon produit. Si oui, il faut peut-être améliorer la façon de l’installer», précise M. Dubois.

Le ministère des Transports n’a pas rendu les appels du «Journal de Montréal» à ce sujet mercredi.