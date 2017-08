Disparition d'une adolescente de 16 ans à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide de la population afin de localiser Selma Hatem, une adolescente de 16 ans.

«La disparue a été vue la dernière fois le 27 juillet dernier sur le boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro», a mentionné la police dans un avis de disparition, jeudi.

Selma Hatem mesure 1,65 m (5pi 5'po), pèse 115 lb (52kg) et elle a les yeux marron et les cheveux noirs. Elle a également quelques tatouages et un piercing au nombril.

«Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne», a indiqué le SPVM dans son avis.