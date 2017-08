Interdiction d'arrosage: les citoyens collaborent bien

Avec la sécheresse en cours, l'interdiction d'arrosage est toujours en vigueur à Rimouski. Mais la municipalité n’a pas à craindre une pénurie d’eau potable, d’après le maire Marc Parent.

Les citoyens ont bien répondu à l’interdiction d’arrosage puisque la consommation d’eau a diminué depuis sa mise en place le 18 juillet dernier. Avant l’interdiction, la ville consommait 31 000 mètres cube d’eau par jour. Après, la consommation quotidienne est passée à 25 000 mètres cube.

Environnement Canada indique que les précipitations pour les mois de juin et juillet ont été de 70 à 120 mm inférieures à la normale.

Si la situation de l’aqueduc de la municipalité de Sainte-Blandine est un peu plus inquiétante, celle de Rimouski l’est moins, tant et aussi longtemps que l’interdiction d’arrosage est respectée, comme l’indique le maire Parent.

«Si les gens se mettent à arroser, les réservoirs vont se vider et ça peut être problématique s’il y a un incendie. Et c’est non pas parce que l’on craint de manquer d’eau, mais plutôt parce qu’il faut maintenir les réservoirs à niveau», a-t-il dit.

Constats d’infraction en hausse

Des citoyens ont contacté TVA Nouvelles pour dénoncer des voisins qui arrosaient.

La Ville rappelle qu’une surveillance accrue est en cours, notamment le soir et la nuit, et indique que huit constats d’infraction ont été émis jusqu’à maintenant. On donne d’abord un avertissement, et ensuite une infraction.

Ce que les Rimouskois en disent

«On se promène on voit que les pelouses sont jaunes. À date, c’est très bien respecté, j’ai rien à dire contre ça, le monde fait attention.»

«Il y a sûrement des petits écarts ici et là, mais c’est difficile de tout contrôler.»

«Je considère que les gens ont l’air à respecter [l’avis d’interdiction d’arrosage]. Il n’a pas tellement plu, alors je considère que c’est normal.»

À quant des précipitations significatives?

Environnement Canada indique que les prochaines précipitations significatives tomberont sur Rimouski dans la nuit de samedi à dimanche.