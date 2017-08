Justin Bieber écrit une lettre touchante à ses fans

Pour la première fois Justin Bieber s'est exprimé à propos de l'annulation très controversée de la fin de sa tournée Purpose World Tour. Le chanteur a présenté ses excuses à ses fans via une publication Instagram touchante, ce mercredi 2 août.

Le Canadien de 23 ans explique notamment avoir pris cette difficile décision dans l'espoir de pouvoir revenir en meilleure forme physique et mentale pour ses fans. «Prendre ce temps pour moi c'est une façon de vous dire que je veux DURER, a-t-il d'abord écrit. Je veux une carrière durable, et je veux aussi que mon esprit, mon cœur et mon âme soient également durable. Pour pouvoir être l'homme que j'ai envie d'être, le mari que je voudrais éventuellement être et le père que je voudrais être.»

Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 2 Août 2017 à 16h52 PDT

L'annulation de la tournée de Justin Bieber a divisé les Beliebers, les fans du chanteur, mais aussi les autres artistes comme par exemple John Mayer qui de son côté soutenait totalement le choix de Justin Bieber de faire passer sa santé mentale d'abord. D'autres stars en revanche, comme Louis Tomlinson des One Direction, auraient voulu que le chanteur canadien honore ses engagements.

Justin Bieber a poursuivi sa lettre ouverte en remerciant son public de son soutien. Il a affirmé que c'est cet appui qui l'a aidé à tenir durant ces dernières semaines, très difficiles pour lui.

«Je suis reconnaissant pour la tournée, mais je suis surtout reconnaissant d'avoir traversé tout ça AVEC VOUS, a-t-il ajouté. Apprendre et grandir n'a pas toujours été facile, mais savoir que je ne suis pas seul m'a aidé à continuer. J'ai souvent laissé mes craintes prendre le dessus. J'ai laissé mes relations brisées dicter ma conduite avec les autres. J'ai laissé mon amertume, la jalousie me guider ! Je suis extrêmement béni d'avoir eu des personnes ces dernières années qui m'ont aidé à me reconstruire et qui m'ont aidé à me rappeler qui je suis et qui je veux être.»

Justin Bieber, qui s'est récemment tourné vers la religion pour trouver la paix, sait pertinemment qu'il ne sera jamais «parfait», mais le jeune homme est, comme il l'a expliqué, déterminé à devenir quelqu'un de meilleur.