La carrière de Jacques Daoust en 10 points

L’ancien ministre des Transports du Québec, Jacques Daoust, est décédé ce jeudi quelques jours après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Durant sa carrière politique, il a dû gérer de nombreux dossiers épineux. Retour sur ce parcours et sa vie personnelle.

1) Né le 17 février 1948 à Verdun, Jacques Daoust obtient un baccalauréat en arts à l’Université de Montréal et un baccalauréat en administration des affaires à l’École des hautes commerciales de Montréal (HEC). Ajoutez à tout ça, une maîtrise en administration des affaires à l’Université Laval.

2) Il est nommé en 2006 président et chef de la direction d’Investissement Québec, poste qu’il va occuper jusqu’en 2013.

3) Il est élu le 7 avril 2014 comme député dans Verdun sous la bannière du Parti libéral du Québec. Il hérite deux semaines plus tard, le 23 avril, de la fonction de ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations.

4) Le bureau d’enquête du Journal de Montréal a révélé en 2015 que le ministre libéral Jacques Daoust et son fils ont empoché une subvention de 5000$ du gouvernement du Québec en mai 2014 pour un vignoble qu’ils détiennent depuis fin 2012. La porte-parole du ministre à l’époque, Melissa Turgeon, ne trouvait pas contradictoire que ce dernier empoche une subvention pour son vignoble. La somme a été pourtant versée quelques mois avant que M. Daoust dénonce les entreprises constamment à l’affût de subventions. «L’État n’a plus les moyens de jouer au père Noël. Le père Noël, c’est le 25 décembre. Et le 25 décembre, les bureaux de mon ministère sont fermés», avait-il déclaré lors d’une entrevue accordée au journal Le Soleil, fin septembre 2014.

5) Un dossier qui avait fait couler beaucoup d’encre à la fin 2015, c’est l’investissement d’un milliard de dollars américains dans Bombardier et la C-Series. Jacques Daoust était toujours ministre de l’Économie à ce moment et il a essuyé beaucoup de critiques de la part de la population et de l’opposition.

6) Après un passage plus ou moins réussi au Ministère de l’Économie, Jacques Daoust est nommé au poste de ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en janvier 2016.

7) Il se fait confier dès son arrivée le mandat de régler l’épineux dossier d’Uber, qui n’avait pas été réglé par son prédécesseur Robert Poëti. Au départ, il rend le service illégal au Québec, mais il fera marche arrière entre autres à cause de la pression de jeunes militants libéraux. En mai 2016, il propose un projet-pilote qui forcerait l’entreprise à posséder des permis de taxi.

8) L’été 2016 n’est pas de tout repos pour le ministre puisqu’en commission parlementaire, l’enquêtrice Annie Trudel et la vérificatrice interne Louise Boily, qui sont responsables d’examiner le processus d’octroi des contrats au ministère des Transports, affirment qu’il y a eu intimidation, falsification de documents et culture du secret au sein du ministère, sous la gouverne de Jacques Daoust.

9) Jacques Daoust n’était pas au bout de ses peines puisqu’en août 2016, des documents ont révélé que son ancien chef de cabinet a autorisé la liquidation des 11,1 millions d’actions que l’État québécois détenait dans Rona, vendu à l’américaine Lowe’s. Le ministre avait toujours plaidé son ignorance. Philippe Couillard a été troublé par de telles informations au point où il n’a pas voulu réitérer sa confiance en M. Daoust. C’est en trop pour lui. Il quitte la vie politique à la mi-août 2016. Ça n’a pas empêché la commissaire à l’éthique de le blâmer un mois plus tard, en septembre, pour s’être placée en situation de conflit d’intérêts durant le processus d’adoption en 2016 du projet de loi sur les vins québécois.

10) Une carrière politique d’à peine deux ans qui a été forte en controverses. Même en 2017, Jacques Daoust se retrouve encore dans de beaux draps. Le 6 avril, Michael Nguyen du Journal de Montréal nous apprenait que l’ex-dirigeant de RER Hydro, Imad Hamad, lui réclame 19 millions de dollars puisqu’il le tient responsable de la faillite de l’entreprise spécialisée en hydroliennes.