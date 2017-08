La navigation vers La Tuque est remise en question

Il est bien possible que la navigation de plaisance sur la rivière Saint-Maurice entre Grand-Mère et La Tuque ne fasse pas long feu.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, la MRC de Mékinac, dont une partie longe la rivière, a décidé de couper les vivres et de ne plus participer au financement du balisage annuel d'un corridor de navigation de 130 kilomètres.

L'entente de cinq ans entre plusieurs partenaires dont la MRC de Mékinac vient à échéance à la fin de la saison. Des membres de la MRC jugent que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que les services aux plaisanciers le long du parcours - essence, hébergement, restauration - sont à peu de choses près inexistants.

«Là, tu t'engages pour faire un bon bout, pas d'essence. Tu arrives à La Tuque où ce n'est pas encore assez près», note le maire de Grandes-Piles, Daniel Petit. La marina de La Tuque se trouve dans un secteur isolé.

Tourisme Mauricie, qui garde foi dans le potentiel de navigation de la Saint-Maurice, plaide pour la patience.

«Là, on parle de 300 ou 350 embarcations qui montent jusqu'à La Tuque. L'objectif visé est de 1000 ou même 1500 par été qui vont monter jusqu'à La Tuque. Ça va nécessiter des services et ça va pouvoir les supporter financièrement», fait valoir André Nollet, le directeur de l'organisme.

La Ville de La Tuque, qui investit 130 000 $ par année pour supporter le balisage, est en réflexion quant à la suite des choses.

«On va avoir les statistiques et on va les analyser pour voir s'il y une progression et si ça vaut la peine de continuer», indique le maire, Normand Beaudoin.

Au 1er août, 188 bateaux étaient remontés jusqu'à La Tuque contre 151 pour la même période l'an dernier.