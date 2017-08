Le bénéfice de Gildan en légère hausse

Le bénéfice net du manufacturier de vêtements Gildan a atteint 107,7 millions $ US pour le deuxième trimestre comparativement à 94,7 millions $ US au trimestre correspondant l’an dernier.

En excluant les éléments inhabituels, le profit par action de la compagnie montréalaise s'élève à 0,48 $, comparativement à 0,40 $ l’an dernier pour la même période. Comparativement au trimestre similaire l’an dernier, les ventes ont crû de 3,8 % à 715 millions $.

«La progression des ventes est attribuable aux acquisitions et aux prix de vente nets plus élevés, ces facteurs ayant été partiellement contrebalancés par la baisse des volumes de ventes unitaires de vêtements molletonnés et par l'incidence défavorable des taux de change», a fait savoir l’entreprise montréalaise dans un communiqué.

Les ventes des vêtements ont cru de 1,9 % à 480,1 millions $ pendant le trimestre. Le créneau des vêtements de marque a progressé de 8 % grâce notamment à «l'acquisition de Peds et par la forte croissance dans les sous-vêtements pour hommes». Le bénéfice opérationnel de ce secteur a crû de 52 % à 26 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Dans celui des vêtements imprimés, le bénéfice opérationnel du secteur s'est élevé à 122,1 millions de dollars, en hausse de 10,0 % sur la même période.