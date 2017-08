L'église de Saint-Valérien transformée en centre communautaire

Après deux tentatives, la municipalité de Saint-Valérien, dans le Bas-Saint-Laurent, a pu obtenir le financement nécessaire pour réaménager l’église et en faire un centre communautaire.

À l’intérieur, on pourra retrouver des salles polyvalentes, un gymnase, une salle de conditionnement physique, une cuisine collective et une chapelle.

Les premiers travaux serviront à la mise aux normes du bâtiment.

Un projet de développement durable pour la communauté puisque le chauffage au mazout sera complètement arrêté pour faire place à la biomasse.

«La subvention la plus importante c’est celle du programme infrastructure Québec municipalité», a indiqué Patrick Morin, vice-président du centre communautaire de Saint-Valérien.

«C’est ce qui nous donne la majeure partie du montage de 2,3 millions de dollars, a-t-il ajouté. Ce qu’il faut savoir c’est que les différents organismes du milieu ont fait des démarches pour aller chercher des subventions et on est capable de rassembler tout ce financement pour permettre d’aller le plus loin possible dans les travaux de réaménagement du centre communautaire.»

Pas le même enjeu que la cathédrale de Rimouski

Quand on parle de la conversion d’une église, les regards se tournent vers la cathédrale de Rimouski.

Il faut savoir que les deux projets sont très différents. L’état du bâtiment de Saint-Valérien permet à la municipalité de ne faire que de petits ajustements. Quant à l’infrastructure de la cathédrale de Rimouski, les travaux nécessiteront des investissements beaucoup plus grands.

Les citoyens de la petite communauté de plus de 900 habitants, de même que la fabrique et les différents organismes se sont ralliés d’une seule et même voix pour convertir le bâtiment tout en gardant.